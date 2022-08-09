Küba Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda Çavuşoğlu'nun, Matanzas'taki patlama ve yangınlardan derin üzüntü duyduğu bildirildi.

Çavuşoğlu, "Türkiye halkı ve hükümeti adına, olaydan etkilenenlere en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Küba halkının acısını paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Yaralı sayısı 125'e yükselmişti

Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.

Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bini aştığı, yangının ise hala kontrol altına alınamadığı belirtildi.