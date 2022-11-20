Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde terör örgütüne Pençe Kılıç darbesi vuruldu.

Harekata ilişkin destek açıklamaları ardı ardına geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz.



PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. #pencekılıchavaharekati #PenceKılıc #PençeKılıç pic.twitter.com/KsAVjoHUYQ — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2022

Terör insanlığın düşmanıdır açıklamasını yapan Çelik, "hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz" açıklamasını yaptı.

"Bir gece ansızın…"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir gece ansızın… Hesap vakti!" ifadelerini kullandı.

"Duamız, kahraman ordumuzun muzaffer olması için"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir" ifadesini kullandı.

Suriye ve Irak’ın Kuzeyinde operasyon başlatan Kahraman Ordumuza başarılar diliyorum.



Duamız,kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir.



Ya Rabbi! Ordumuzun muhafızı,yâr ve yardımcısı ol… — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) November 20, 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, bakanlık açıklamasını yeniden paylaşarak "Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin" açıklamasını yaptı.

Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin.

???????????????????????? https://t.co/3urLNiXDno — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) November 19, 2022

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "İstiklal için hesap zamanı" değerlendirmesinde bulundu.