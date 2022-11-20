Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe operasyonlarının ilki 3 buçuk yıl önce başladı. Amaç terörü kaynağında kurutmak ve sınır güvenliğini sağlamaktı.

Bunun için 27 Mayıs 2019'da düğmeye basıldı.

Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonları yapıldı. Hakurk ve Sinat-Haftanin'de terör yuvaları yerle bir edildi.

Hedef Zap'taki terör kampları

Pençe Operasyonları artan tempoda devam etti. Bölücü terör örgütüne 2020'de 'Kartal' ve 'Kaplan', 2021'de ise Kartal 2, Şimşek ve Yıldırım darbeleri indirildi. Sınır hattı büyük oranda teröristlerden temizlendi.

2019-2021 yıllarında yapılan Pençe Operasyonları ile Hakurk, Sinat-Haftanin, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerinde bin 10 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, depo ve mağaralar yerle bir edildi.

Irak sınırına terör 'kilidi'

Takvimler 17 Nisan 2022'yi gösterdiğinde sınır hattına son kilidin vurulması için yeni bir operasyon başlatıldı. "Pençe - Kilit" ismi verilen operasyonda hedef Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'daki terör inleriydi. Havadan ve karadan vurulan bölgede her geçen gün çember daraldı.

Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün yıllarca yuvalandığı "girilemez" denilen Zap'ı bölücü hainlere dar etti.

Örgüt mensupları canlarını kurtarmanın yollarını arıyor

Pençe-Kilit Operasyonunda 464 terörist etkisiz hale getirildi, bin 203 silah ele geçirildi. Yüzlerce sığınak ve mağara temizlendi, 2 bine yakın patlayıcı imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zap bölgesindeki başarısı karşısında örgütün sözde yöneticileri şokta. Büyük bir panik ve moral bozukluğu içine giren örgüt mensupları canlarını kurtarmanın yollarını arıyor. Bazıları kaçıyor, bazıları ise teslim oluyor.

Zap bölgesinde 2 günde 7 terörist, Mehmetçik'e teslim olmak zorunda kaldı. Operasyonda çember daraldı, kontrolün tamamen sağlanması an meselesi. Zap'ın temizlenmesiyle Irak-Türkiye sınırına terör kilidi vurulmuş olacak.