Suriye ve Irak'n kuzeyindeki terör hedeflerine geniş kapsamlı hava harekatı başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı harekatı "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" mesajıyla duyurdu.

"Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler"

Bakanlık 15 Kasım'da yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgulamış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı,

halk düşmanı olduğunu görmemekte israr edenler var.

İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.???????? pic.twitter.com/WN6QSBMiez — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2022

Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler! Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler!"