Daha önce 23 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar uzatılan Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yeni bir Navtex ilan edildi.

Sismik araştırma çalışmalarının 1 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Yeni yayınlanan Navtex'te Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin 27 Ağustos - 1 Eylül arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacağı duyuruldu.

Çalışma yapılacak bölgenin koordinatları paylaşılırken “6 Deniz mili açık geçilmesi” uyarısı da yapıldı.



Navtex’in 1 Eylül’de saat 20.59’da yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.

Türkiye'den bu sabah yapılan bir diğer Navtex ilanında ise 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu. Türkiye daha önce de 10-11 Ağustos'ta Akdeniz'de atış eğitimleri icra etmişti.



Erdoğan: Buraya ben şimdi bir virgül koyayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Ağustos'taki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Oruç Reis'in bölgedeki çalışmalarının kararlılıkla süreceğine vurgu yapmıştı.

Erdoğan, Oruç Reis gemisiyle yürütülen sismik araştırmalarla ilgili Navtex adı verilen duyurunun süresinin 27 Ağustos'a kadar uzatıldığını anımsatırken "Nokta mı, virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyayım. Çünkü bundan sonrası da bunun var" ifadesini kullanmıştı.

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