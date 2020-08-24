Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

Gündemde Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfi, Giresun'da yaşanan sel felaketi, Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeler, koronavirüs ve terörle mücadele vardı.

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Giresun'daki vergi mükelleflerini mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla halkımızın yanında oldu.

Ortaya çıkan kayıpları en kısa sürede telafi edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. https://t.co/oqupGLC6Na — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2020

Bakanlarımız hemen olay yerine geçtiler, gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. 22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz.

Karadeniz'de büyük doğalgaz keşfi

Enerjideki açıktan dolayı cari açığımızı kapatamıyorduk. Derin deniz aramaları için sondaj gemilerimizle çalışmalarımıza başladık. Hakkımıza sahip çıkacağımızı Doğu Akdeniz'de gösterdik.

[Fotoğraf: AA]

Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin sismik araştırma gemilerimizi hizmete soktuk.

9'ncu sondajımız emeklerimizin karşılığını aldık. Sakarya Gaz Sahasın'nda ülkemizin geleceği açısından çok önemli 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Bu müjdenin devamı inşallah gelecek. 2023 yılında gaz milletimizin hizmetine sunulacak. Önümüzdeki dönemde Akdeniz'de aynı müjdeleri vereceğimizi umuyorum.

[Karadeniz'de doğalgaz keşfi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var. Önümüzdeki süreçte Akdeniz’de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz.https://t.co/7e5fKS6oWO pic.twitter.com/KLLNxdRARP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2020

"Bütün engelleri sağlam duruşumuzla aştık"

Dışarı akıttığımız kaynakları artık kendi ülkemiz için kullanacağız. Türkiye'yi hakettiği seviyeye çıkaracak projeleri teşvik ediyor ve destekliyoruz.

Yapılamaz denilen ne varsa hepsini yaptık. Girdiğimiz yoldan geri dönmedik. Bütün engelleri sağlam duruşumuzla aştık.

Bu zorlu mücadelede ülkemizin yanında yer alan herkese teşekkür ederim. Kendi projelerini kendi uygulayan bir Türkiye inşa ettik.

Kendi halkının yanında olmayanları milletimize havale ediyorum.

Biz 83 milyon milletimizle birlikte kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Yurt dışındaki altını ülkemize getirerek altın rezervimizi 3 kat artırdık.

[Fotoğraf: AA]

Doğalgazın ucuzlamasıyla konuttan sanayiye kadar milletimizin cebine kazanç sağlayacağız.

Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz

Ülkemizle ilgili olumsuz hava pompalayanlar bunu kasıtlı yapıyor. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Türkiye Oruç Reis gemimizin faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır.https://t.co/7e5fKS6oWO pic.twitter.com/OFTdX6I87S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2020

Yunanistan'a Navtex yanıtı

Navtex duyurumuzu 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Yunanistan yetkisiz şekilde kendi Navtex mesajını yayımlamıştır. Yunanistan'ın bölgede böyle bir hakkı yoktur. Bu bir şımarıklıktır.

Bölgede artık tek zarar gören sadece Yunanistan olacaktır. Türkiye, Oruç Reis gemimizin faaliyet adımlarından küçük bir adım bile geri atmayacaktır.

"Avrupa hiçbir zaman dürüst olmadı"

Hangi reformu yaparsak yapalım Batı bizi hiçbir zaman kendisi gibi görmedi. 18 yıldır ülkede Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptı. Tüm AB görüşmeleri içinde oldum ama liderler hiçbir zaman dürüst olmadılar. Hangi şartları önümüze getirdilerse yaptık. AB'nin bizi üye yapmaya niyeti yokmuş. Avrupa hiçbir zaman dürüst olmadı, sözlerinin arkasında durmadı.

Avrupa ülkemize karşı teröristleri desteklemeye devam ediyor. Her türlü marjinal grubu destekliyorlar.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa terör devleti kurulması için her türlü silah desteği Fırat'ın doğusuna sunuldu. Darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet yüzkarasıdır.

Erdoğan'dan Biden'a yanıt

Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek yapabileceklerini kameralar karşısında söyleyebiliyorlar. Bu hezeyana cevap vermesi gereken muhalefet olmalıdır. Muhalefet gördüğü her türlü melanete sarılıyor.

Biz milletimizin desteğiyle bugünlere geldik. 2023'te de milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

[Erdoğan'dan Biden'a yanıt] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmeyi düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Bu hezeyana cevap vermesi gereken muhalefettir.https://t.co/7e5fKS6oWO pic.twitter.com/iHE0suQEbX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2020

Koronavirüsle mücadele

Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz sürüyor. Maalesef son dönemde olumsuz bir görünümle karşı karşıyayız. Milletimizden bir kez daha maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz.

Milletimden bir kez daha rica ediyorum. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları ikaz edelim. Sigaralarınızı artık çöpe atın. Biliniz ki en büyük tehdit sigaradır. Kendi kendinize adeta ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz.

Toplu etkinliklere ara verelim, düğünlerimizi az sayıda kişiyle yapalım. Taziyelerimizi telefonla yapalım. Tatilimizi kısa tutmak bizi aynı şekilde dinlendirir.