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MSB'den Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MSB, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerler için mesaj yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
August 24, 2020
Etiketler: şehit milli savunma bakanlığı giresun sel felaketiSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:28
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