Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sel bölgesinde yürütülen çalışmalarda, tüm bakanlıklardan çok sayıda personel ve sivil toplum örgütü temsilcileri görev alıyor.

Selden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan Dereli ilçesindeki çalışmalarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır." dedi.

Bakan Kurum, Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptıklarını, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracaklarını açıkladı. Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmalarını başlattıklarını belirtti.