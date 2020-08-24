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Fındık toplarken göğsüne kurşun isabet eden çocuk öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna kurşun isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
Terme ilçesinde yaşayan ve ailesi ile çalışmak için Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti.
Ağır yaralanan Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kurşunun nereden atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.
Etiketler: yorgun mermi Samsun fındık hasadıSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:48
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