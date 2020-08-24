Terme ilçesinde yaşayan ve ailesi ile çalışmak için Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kurşunun nereden atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.