Türkiye’den yapılan Navtex duyurusunda 1-2 Eylül’de saat 08:00-15:00 saatleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.



Navtex'te eğitimin yapılacağı alana ilişkin koordinatlar paylaşıldı.



Navtex ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı bir Navtex yayınlandı” dedi.

Türkiye daha önce de 10-11 Ağustos'ta Akdeniz'de atış eğitimleri icra etmişti.

