Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kararla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch'te 15 Mart 2019’da iki caminin hedef alandığı saldırıda Türk vatandaşları Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin can verdiği, yine Türk vatandaşları Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

"Ortak mücadele gereksinimini bir kez daha hatırlatmıştır"

Kurbanların bir kez daha rahmetle anıldığı açıklamada, “Teröristin Yeni Zelanda’da en ağır ceza olan “herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis” olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz. Söz konusu mahkeme kararı, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlere karşı uluslararası camianın ortak mücadelesine olan gereksinimi bir kez daha hatırlatmıştır” denildi.



Türkiye’nin, ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı ve ilkeli duruşunu bundan sonra da ödünsüz sürdüreceği vurgulandı.

