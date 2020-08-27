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Sağlık Bakanı Koca 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans görüşmesi yaptı. Bakan Koca, görüşmede yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları ele aldıklarını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dün Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir'in sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.
Etiketler: sağlık bakanı koca Fahrettin Koca koronavirüsSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 03:27
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