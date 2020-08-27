Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile Bakanlık'ta görüştü.

Daha sonra gerçekleştirilen heyetler arası toplantının açılışında açıklama yapan Varank, Türkiye ile Ukrayna'nın tarih, kültür ve coğrafya noktasında yakın bağlara sahip olduğunu hatırlatarak, bu bağların 2011'de ilan edilen stratejik ortaklıkla daha da sağlamlaştığını söyledi.

Varank, ziyaretin sanayinin kritik sektörlerinde yeni iş birliklerinin kurulması açısından önemli bir başlangıç olacağını, programın savunma, havacılık ve gemi inşa gibi stratejik sektörler odağında gerçekleşmesinin de önem taşıdığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Ortak proje geliştirme çağrısı

Ukrayna ve Türkiye'nin kabiliyetleri açısından birbirini tamamladığını vurgulayan Varank, "Bu anlamda stratejik düzeyli iş birliğimizin daha sistematik ve kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak, bundan böyle artık ortak proje geliştirme, ürün geliştirme ve ortak teknolojik araştırmalar boyutunda başlattığımız işlerde hızla netice almaya odaklanmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından da bu gibi konuların takip edildiğini hatırlatan Varank, şunları söyledi:

"Tüm dünyanın gıptayla izlediği silahlı insansız hava araçlarımızı (SİHA) şu anda Ukrayna'ya tedarik ediyoruz. Yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek Akıncı Taarruzi İHA'da Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Zelenskiy'nin Ukrayna'da havacılığa dönük yatırım konusunda ne kadar istekli olduğunu takip ediyoruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye ile dost ve stratejik partneriz"

Uruskiy de Türkiye ile Ukrayna arasında iyi düzeyde olan iş birliğinin, yeni projelerle daha yüksek seviyelere geleceğine inandığını söyledi.

Türk tarafıyla görüşmelerin somut iş birliği için güzel zemin olduğunu belirten Uruskiy, "Türkiye ile sadece komşu değil, aynı zamanda dost ve stratejik partneriz. Cumhurbaşkanlarımız Erdoğan ile Zelenskiy savunma sanayii alanında iş birliğine özen gösteriyor" dedi.

Uruskiy, iki ülke arasındaki iş birliğinde bürokrasinin azaltılmasının önemine dikkati çekerek, Ukrayna adına bu konuda elinden geleni yapacağını belirtti.