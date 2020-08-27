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Komandolardan Dereli sokaklarında temizlik
Giresun'da 9 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan selin Dereli sokaklarında yarattığı tahribat büyük ölçüde temizlendi. Temizlik çalışmalarına komandolar da destek veriyor.
Giresun'un Dereli ilçesi merkezine selin sürüklediği hafriyatın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
Caddede biriken hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplere, çevre illerden gelen jandarma komando birlikleri de yardım ediyor. Bölgede 2'si asker 7 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.
Haber: Şahin Karamanlı
Kamera: Volkan Akmut
Etiketler: temizlik komandolar giresun dereli sel AskerlerSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:46
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