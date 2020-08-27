Giresun'un Dereli ilçesi merkezine selin sürüklediği hafriyatın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Caddede biriken hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor.





Ekiplere, çevre illerden gelen jandarma komando birlikleri de yardım ediyor. Bölgede 2'si asker 7 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Haber: Şahin Karamanlı

Kamera: Volkan Akmut