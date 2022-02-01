Öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasında yerini alacak. Mali ve özlük hakları yeniden düzenlenecek.

Bu hafta içerisinde Meclis'ten geçmesi beklenen teklifin detaylarını Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler anlattı.

Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, öğretmenler için tarihi bir adım olacağını söyleyerek, "İlk defa öğretmenlerin bir meslek kanunu olacak" dedi.

Öğretmenliğe yeni düzenleme

İşler, "10 yılını tamamlayan sınava girdiği zaman 180 saatlik bir eğitimden geçecek. 70 puan alan bütün öğretmenlerimiz uzman öğretmen olma hakkını elde edecek. 10 yıl sonra uzman öğretmenlerimiz de başöğretmenlik sertifikasını alabilecekler" açıklamasını yaptı.

Kadrolara geçişle birlikle, öğretmen maaşlarında 2 bin 600 liraya ulaşan artışlar öngörülüyor.

Teklifle, öğretmenler akademik çalışmalara da teşvik edilecek.

İşler "Yüksek lisans yapanların uzman öğretmenlikte yazılı sınava girme muafiyeti getiriyoruz onlara. Aynı şekilde doktora yapanlar da başöğretmenlik sınavından muaf tutulacaklar" açıklamasını yaptı.

3600 ek göstergeden emekli öğretmenler de yararlanacak

Emrullah İşler, teklifle artırılacak ek göstergelerin emekli öğretmenlerin maaşlarına da yansıyacağını söyledi, net rakam verdi. "15.01.2023 tarihinden itibaren bütün öğretmen emeklileri de 3600 ek göstergeden otomatik olarak yararlanacak. Bu da emekli öğretmenlerimizin bugünkü maaşla söylersem 1100 lira bir artışa neden olacak" dedi.