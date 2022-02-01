Bozdağ, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde yargıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargıda çoğulculuğun önemine işaret eden Bakan Bozdağ, "Yargıda çoğulculuğu korumak ve HSK olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yargı, Türk milletinin yargısıdır ve bu nedenle yargıda çoğulculuk olmak durumundadır. Yargı, anayasa ve hukuka uygun olarak milletin vicdanını rahatlatacak kararlar vermelidir" dedi.