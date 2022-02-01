Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Bozdağ'dan yargıda “çoğulculuk” vurgusu
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu ziyaretinde yargıda çoğulculuğun korunmak zorunda olduğunu vurguladı.
Bozdağ, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde yargıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yargıda çoğulculuğun önemine işaret eden Bakan Bozdağ, "Yargıda çoğulculuğu korumak ve HSK olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yargı, Türk milletinin yargısıdır ve bu nedenle yargıda çoğulculuk olmak durumundadır. Yargı, anayasa ve hukuka uygun olarak milletin vicdanını rahatlatacak kararlar vermelidir" dedi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
Son Haberler
- 16:43
- 16:48
- 16:41
- 16:32
- 16:29
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Zorlukları aşmanın yolu birlik olmaktır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz