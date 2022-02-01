Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Hasanov'un şeref defterini imzalamasının ardından baş başa görüşen iki bakan, sonrasında da heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.
Etiketler: Hulusi Akar Azerbaycan
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