Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Hasanov'un şeref defterini imzalamasının ardından baş başa görüşen iki bakan, sonrasında da heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.