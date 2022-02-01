AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Barış Manço'nun vefatının 23. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Hayatı ve eserleri örnek olmaya devam ediyor"

Çelik, "Biraz Adana, Kozan, biraz başka yerler… Bu memleketin unutulmaz sanatçısı, buradan dünyaya seslenen Barış Manço'yu vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Hayatı ve eserleri örnek olmaya devam ediyor" sözlerine yer verdi.