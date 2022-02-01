Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ömer Çelik'ten "Barış Manço" mesajı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanatçı Barış Manço'yu vefat yıl dönümünde rahmetle andı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Barış Manço'nun vefatının 23. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Hayatı ve eserleri örnek olmaya devam ediyor"
Çelik, "Biraz Adana, Kozan, biraz başka yerler… Bu memleketin unutulmaz sanatçısı, buradan dünyaya seslenen Barış Manço'yu vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Hayatı ve eserleri örnek olmaya devam ediyor" sözlerine yer verdi.
Biraz #Adana #Kozan, biraz başka yerler…— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 1, 2022
Bu “memleket”in unutulmaz sanatçısı, burdan dünyaya seslenen #BarışManço’yu, vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.
Hayatı ve eserleri örnek olmaya devam ediyor.
pic.twitter.com/V2ePDHKGXt
Etiketler: AK Parti Ömer Çelik
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