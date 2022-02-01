CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Zor günlerden geçiyoruz aslında zor şartlardan geçiyoruz hep birlikte. Ama bunu hep birlikte aşacağız aşmak zorundayız. Aşmanın yolu birlik olmaktır, beraber olmaktır. Adalette buluşmaktır, sevgide buluşmaktır, kucaklaşmada buluşmaktır. Kimseyi ötekileştirmemektir ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa etme amacı taşımaktır. Bunu yapacağız inşallah." dedi.