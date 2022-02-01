Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu: Zorlukları aşmanın yolu birlik olmaktır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Zorlukları aşmanın yolu birlik olmaktır, herkesin huzur içinde yaşayacağı Türkiye'yi inşa etme amacı taşımaktır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Zor günlerden geçiyoruz aslında zor şartlardan geçiyoruz hep birlikte. Ama bunu hep birlikte aşacağız aşmak zorundayız. Aşmanın yolu birlik olmaktır, beraber olmaktır. Adalette buluşmaktır, sevgide buluşmaktır, kucaklaşmada buluşmaktır. Kimseyi ötekileştirmemektir ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa etme amacı taşımaktır. Bunu yapacağız inşallah." dedi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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