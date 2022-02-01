Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüştü.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik."