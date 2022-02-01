Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü. Görüşmede, Türkiye'deki yatırımlar ve potansiyel işbirliği alanları değerlendirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüştü.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik."
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Sn. Odile Renaud-Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. EBRD’nin önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/kZJdsIGCXX— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) February 1, 2022
Etiketler: Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı
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