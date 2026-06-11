Numan Kurtulmuş: İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın sözlerinin dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un toplantıdaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı yerinde, haklı olarak, Türkiye'nin menfaatlerini korumayı hedefleyen ve Türkiye'ye karşı herhangi bir şekilde saldırgan ya da kötü niyetli amaçlarla ortaya çıkması muhtemel adımları engellemek için söylediği sözler tamamıyla Türkiye'nin milli menfaatlerini korumaya yöneliktir. Bu çerçevede, katliam sorumlusu, soykırım suçlusu, ellerinde masum, sivil, çocuk ve kadın Filistinlilerin kanı bulunan Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu perspektife, bu politikaya karşı söyleyecek bir tek sözü yoktur. Onun için biraz da telaşla dile getirdiği ve Cumhurbaşkanımızı itham eden bu sözlerini tamamıyla kendisine iade ediyoruz. Bir soykırımcı caninin söylediği sözlerin uluslararası alanda hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını bir kere daha buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altından ifade ediyoruz, İlan ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, aklıselim sahibi, vicdan sahibi ve bu bölge halklarının tamamına karşı sorumluluk sahibi olan bir siyasetçi olarak, vizyon sahibi olan bir küresel lider olarak çok haklı olarak İsrail'in yayılmacılığına her zaman olduğu gibi bugün de karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurum ve kuruluşları olarak, başta milletin temsilcisi Türkiye demokrasisinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de İsrail'in bu yayılmacılığına, İsrail'in eli kanlı bu çetesinin işlediği suçların karşısında durmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Bu bizim insanlığa karşı bir sorumluluğumuzdur, tarihe karşı sorumluluğumuzdur. Bu bizim insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluğumuzdur.

İsrail'in eli kanlı başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur ve dünya kamuoyunda da en ufak bir ağırlığı yoktur. Bu anlamda bütünüyle Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşunun yanında, arkasında 86 milyon olarak birlikte olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Eninde sonunda soykırım suçlusu Netanyahu yaptıklarının hesabını mutlaka ve mutlaka uluslararası mahkemelerde verecek. Zaten insanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve ekibi Allah'ın izniyle uluslararası mahkemeler tarafından da mahkum olacaktır."

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