TDK'dan Dünya Kupası sürecinde futbol terimleri farkındalık çalışması

Türk Dil Kurumu, 2026 FIFA Dünya Kupası süreci kapsamında Türkçenin spor dili içindeki kullanımına dikkat çekmek için farkındalık çalışması başlatıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alacağı bu süreçte, futbol coşkusunu yansıtan ve dilimize yerleşen söz varlığının doğru ve yerinde kullanımını teşvik etmek ve uluslararası spor iletişiminde Türkçenin görünürlüğünü artırmak amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında, Türk Dil Kurumunun Atatürk Bulvarı'ndaki hizmet binasında yer alan dijital ekranda ve sosyal medya hesaplarında maç dönemleri boyunca futbol terimleri paylaşılacak.

Türkiye’nin uzun bir aradan sonra yeniden büyük bir futbol turnuvası heyecanını yaşayacağı bu dönemde, spor dilinin Türkçenin zengin ifade gücünü yansıtacak şekilde gelişmesine katkı sunmayı önemseyen Kurum, tüm sporseverleri ve kamuoyunu bu hassasiyete ortak olmaya davet ediyor.

