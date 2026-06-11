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Gündem
TRT Haber 11.06.2026 12:58

TDK'dan Dünya Kupası sürecinde futbol terimleri farkındalık çalışması

Türk Dil Kurumu (TDK), 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde spor dilinde Türkçenin doğru ve yerinde kullanımını teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Kurumun dijital ekranı ile sosyal medya hesapları üzerinden futbol terimleri paylaşılacak.

TDK'dan Dünya Kupası sürecinde futbol terimleri farkındalık çalışması

Türk Dil Kurumu, 2026 FIFA Dünya Kupası süreci kapsamında Türkçenin spor dili içindeki kullanımına dikkat çekmek için farkındalık çalışması başlatıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alacağı bu süreçte, futbol coşkusunu yansıtan ve dilimize yerleşen söz varlığının doğru ve yerinde kullanımını teşvik etmek ve uluslararası spor iletişiminde Türkçenin görünürlüğünü artırmak amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında, Türk Dil Kurumunun Atatürk Bulvarı'ndaki hizmet binasında yer alan dijital ekranda ve sosyal medya hesaplarında maç dönemleri boyunca futbol terimleri paylaşılacak.

Türkiye’nin uzun bir aradan sonra yeniden büyük bir futbol turnuvası heyecanını yaşayacağı bu dönemde, spor dilinin Türkçenin zengin ifade gücünü yansıtacak şekilde gelişmesine katkı sunmayı önemseyen Kurum, tüm sporseverleri ve kamuoyunu bu hassasiyete ortak olmaya davet ediyor.
 

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A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası TDK
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