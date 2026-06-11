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Gündem
TRT Haber 11.06.2026 12:23

Burhanettin Duran: Türk Kızılay, milletimizin vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Kızılay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Savaşta, afette ve ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında duran Türk Kızılay, yalnızca yardım ulaştıran bir kuruluş değil, aynı zamanda aziz milletimizin vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketidir." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran: Türk Kızılay, milletimizin vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketidir

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında Türk Kızılay’ın 158'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 

Türk Kızılay'ın, Türk milletinin merhamet ve dayanışma anlayışını nesiller boyunca yaşatan en köklü kurumlardan biri olduğunu belirten Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Savaşta, afette ve ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında duran Türk Kızılay, yalnızca yardım ulaştıran bir kuruluş değil, aynı zamanda aziz milletimizin vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketidir. Hilal-i Ahmer’den günümüze uzanan bu köklü mirasın yaşatılmasında emeği bulunan tüm gönüllülere, çalışanlara ve hayırseverlere teşekkür ediyor; Türk Kızılay’ın kuruluşunun 158. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."

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Burhanettin Duran Kızılay
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