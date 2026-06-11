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TRT Haber
HABER GİRİŞ
11.06.2026 10:50
, 11.06.2026 10:52
Özgür Özel ekibi CHP PM'den istifa etti
CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.
Ayrıntılar geliyor...
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