Parçalı Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.06.2026 10:50

Özgür Özel ekibi CHP PM'den istifa etti

CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.

Özgür Özel ekibi CHP PM'den istifa etti

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
MSB: KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Yağışlar Akdeniz ve Karadeniz'de son 66 yılın zirvesine ulaştı
11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı
11:08
İsviçreli seçmenler, "nüfusu 10 milyonla sınırlamayı öngören girişim" öncesi derin görüş ayrılığı yaşıyor
11:02
CNN: İran-ABD görüşmeleri rayında ilerliyor
10:53
Türkiye'de kütüphane sayısı 45 bin 327 oldu
10:45
Ürdün: İran'dan ateşlenen 20 füze imha edildi
Van-Bahçesaray yolu 5,5 ay sonra araç trafiğine açıldı
Van-Bahçesaray yolu 5,5 ay sonra araç trafiğine açıldı
FOTO FOKUS
A Milli Futbol Takımı beste yarışmasında "Bizim Çocuklar" birinci oldu
A Milli Futbol Takımı beste yarışmasında "Bizim Çocuklar" birinci oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ