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Gündem
TRT Haber 11.06.2026 08:33

Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı hakan Fidan, Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, ziyaret kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova'yla görüşecek.

10.30'da başlayacak görüşmenin ardından Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşıyla 12.20'da ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın bugün ayrıca, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edilmesi, Bulgaristan’daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya gelmesi planlanıyor.

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Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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