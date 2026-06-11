Parçalı Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.06.2026 11:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay; savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ın 158'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biridir." ifadelerine yer verdi.

Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay'ın savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sardığını, insanlığın umudu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay’ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Kızılay
Sıradaki Haber
Özgür Özel ekibi CHP PM'den istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Gaziantep’te aort yırtığı olan hastaya 90 santimetrelik yapay damar takıldı
13:09
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarına tepki
13:03
İstanbul'da ATM kasasından 500 bin lira çalan zanlı tutuklandı
12:50
55 milyondan fazla kullanıcı güvenli internet hizmetini tercih etti
12:41
İsrail basınına göre İsrail, dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline geldi
12:40
Küresel sıcaklık artışının 4 yıl içinde 1,5 derece eşiğini aşabileceği öngörülüyor
Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları koşmaya başladı
Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları koşmaya başladı
FOTO FOKUS
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ