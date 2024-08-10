Numan Kurtulmuş: Anafartalar Zaferi tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale’de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur."

"Kahramanlarımız, gelecek nesillere direniş ruhunu miras bıraktı"

Numan Kurtulmuş, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de tarih yazan tüm şehitleri andı:

"Anafartalar’da inancı ve değerleri için şehadete yürüyerek vatanımızı bizlere emanet eden kahramanlarımız, tarihin seyrini değiştirdikleri gibi gelecek nesillere de direniş ruhunu miras bırakmışlardır.

Bu büyük zaferin 109’uncu yıl dönümünde, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de tarih yazan tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."