Biletini iptal etti, Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan kurtuldu

Ankara'da yaşayan ve sabah saat 02.00'de Manisa'ya seyahat etmek için kaza yapan otobüsün firmasından bilet alan Faruk Kaya, otobüsün 2 saat gecikeceğini öğrenince internetten aldığı bileti iptal etti.

Faruk Kaya, Manisa'daki arkadaşının yanına gitmek için otobüs firmasından bilet aldığını söyledi.

Otobüs gecikeceğini öğrenince biletini iptal etti

Kaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşımla buluşmak için saat 02.00'daki Manisa otobüse gün içerisinde bilet almıştım. Daha sonra saat 01.00'e doğru AŞTİ'ye geldim. Geldiğimde firmanın kendi yazıhanesinde hiç kimseyi bulamadım. Sonra diğer yazıhanelerde konuştuğum bir abi bana otobüsün saat 04.00'te geleceğini söyledi. Ben onu duyduktan sonra internet üzerinden aldığım bileti iptal ettim ve başka bir firmayla gitme kararı aldım."

Başka bir firmanın otobüsü ile seyahat eden Kaya, "Sabah yolculuğum bittikten sonra telefonlarım çalmaya başladı. Otobüsün kaza yaptığını ve benim ne durumda olduğumu sordular. Ben de otobüse binmediğimi ve biletimi iptal ettiğimi, kazadan son anda kurtulduğumu dile getirdim" diye konuştu.

"Kimisi şans der, ben anne duası diyorum"

Hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılar için ise geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaya, "Bir gün gidip, şimdi olduğu gibi geri gelecektim. Belki normal bir insan olsa o kazadan kurtulduktan sonra bir daha otobüse tedirgin olur, belki korkar. Dürüst olmak gerekirse ben de hiç böyle bir şey olmadı. Kazadan son anda kurtuldum. Kimisi şans der, ben anne duası diyorum" ifadelerini kullandı.