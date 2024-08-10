KKTC ve Meksika'ya büyükelçi ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim getirildi.

Birleşik Meksika Devletleri nezdindeki büyükelçilik görevine de, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir süre önce Yasin Ekrem Serim'e Lefkoşa Büyükelçiliği görevini tebliğ etmişti.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığı için ise Abdullah Buğrahan Karaveli görevlendirildi.