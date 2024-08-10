Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.08.2024 06:35

Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak.

Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor

Türkiye'nin 58. havalimanı, Çukurova Havalimanı açılışı için geri sayım başladı.

Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi

Çukurova Havalimanı, yaklaşık 244,5 milyon euro yatırım bedeliyle yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Havalimanının 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin euro kira geliri sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor

8 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı, Adana ve Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek. 800 hektarlık alan üzerine kurulan ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki CAT-II standartlarında piste sahip olan havalimanı, Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı olacak

Havalimanı, bölgenin turizmine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olması hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla, ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor

3 bin kişiye istihdam sağlayacak

110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor

Bölgedeki işletmelerin ihracat potansiyeli artacak

Hava taşımacılığı ile özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatının sağlanması, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olacak. Yerel işletmelerin küresel pazarlara entegrasyonu kolaylaşacak, ihracat potansiyelleri artacak.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Mersin Adana Hava Yolu
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Artık A takımında yer alan bir Türkiye var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:50
ECOWAS, Sierra Leone'ye 1200 asker gönderecek
06:44
Diyanet, 11 il müftülüğüne atama yaptı
06:19
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
00:22
Bakan Kacır: Artık A takımında yer alan bir Türkiye var
23:51
İsrail Gazze'de bir eve saldırdı: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
23:33
Soykırımcı İsrail’in eli kanlı bakanından Lübnan halkına küstah tehdit
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına başlandı
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına başlandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'ni gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ