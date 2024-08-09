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TRT Haber 09.08.2024 23:15

Altıncı madalya Buse Naz Çakıroğlu'ndan

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya kaybederek gümüş madalya kazandı.

Altıncı madalya Buse Naz Çakıroğlu'ndan

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen finalde rakibine 4-1 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda da gümüş madalya kazanmıştı.

Öte yandan milli boksörün final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Bakan Bak, X hesabından "Sen bizim gururumuzsun Buse Naz. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum." paylaşımını yaptı.
 

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