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TRT Haber 09.08.2024 20:00

Ankara'da otobüs kazası: 22 kişinin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Ankara Polatlı'da meydana gelen otobüs kazası ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yaralanan 30 kişiden 8'i taburcu edildi, 22 kişinin tedavisi sürüyor." denildi.

Ankara'da otobüs kazası: 22 kişinin tedavisi sürüyor

Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde bir otobüs yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Tunç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir."

Ankara Polatlı'da otobüs kazası: 9 ölü
Ankara Polatlı'da otobüs kazası: 9 ölü

Kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


 

8 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazada 30 kişi yaralandı.

Yaralanan yolculardan 22'sinin tedavisine devam edildiği aktarıldı. Sekiz hastanın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu.

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