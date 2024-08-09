Bakan Uraloğlu TRT Haber'e konuştu: Yasaklardan değil, özgürlüklerden yanayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ağrı'dan çıkıp İzmir'e seyahat eden bir yolcu otobüsümüz sabah saat 5 sıralarında Ankara'yı geçtikten sonra polatlı istikametinde maalesef kontrolü kaybederek ilk aldığımız bilgi uyduğu yönünde hiçbir fren izinin olmamış olması da tespitini kolluk güçlerimiz yaptı. Dolayısıyla uyumuş. Orta refüje orta korkulukları da orta refüje girmiş orada 80 - 100 metre civarında ilerledikten sonra yine bir fren izi olmadan maalesef üst geçit köprüsünün ayağına çarpması sonucunda.

Bir ara 10 denildi ama şu andaki rakam 9 tane vatandaşımızın rahmetli olduğu ve diğer vatandaşlarımızın da yaralı olduğu, hastanelere kaldırıldı ilgili bilgi var. Tabi bununla ilgili adli soruşturma başlatıldı oradan çıkacak sonuçlara göre hepimiz biraz daha detaylı bilgilenmiş olacağız

[Ankara’da otobüs kazası]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bununla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Oradan çıkacak sonuçlara göre detaylı bilgilenmiş olacağız. pic.twitter.com/zDd1SpgsT7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2024

Başta Adana ve Mersin olmak üzere tüm Çukurova'ya hizmet edecek havalimanımız Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak.

Bölgemiz geniş gövdeli uçakların ineceği yeni havalimanına kavuşuyor. Havalimanına gelmek için 2 alternatif var. Devam eden bir raylı sistem çalışmamız da var. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projemiz sürüyor. Demir yoluyla Mersin ve Adana'dan 23 dakikada ulaşabilecek.

[Çukurova Havalimanı yarın açılıyor]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Yıllık 9 milyon yolcu kapasiteli, dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği bir pistin olduğu modern bir havalimanı.https://t.co/1eyQBNHg7H pic.twitter.com/PddQLFqxbE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2024

Şakirpaşa Havalimanı kapanacak mı?

Şakirpaşa Havalimanı'nın bölgenin yükünü kaldırma durumu artık mümkün görünmüyor. Maalesef geliştirme şansı da yoktu. Havacılık faaliyetlerinde kullanılmaya devam edilecek.

Çukurova Havalimanı'nda doğrudan ve dolaylı 3 bin kişi istihdam edilecek. 22 yılda 58. havalimanını açıyoruz. Çukurova Havalimanı 9 milyon yolcu kapasiteli. Geçen sene 214 milyon olan yolcu hareketinin bu yıl 220 milyonu geçeceğini düşünüyoruz.

TÜRKSAT 6A ne zaman devreye girecek?

Bu uyduyu yapabilecek kapasiteyi hayata geçirdik. Türk mühendislerin emeğiyle yüzde 81'i yerli olarak üretildi. Bazı hakları elde etmek için geçici yörüngede bulunuyor. Uydumuzu sene sonu itibarıyla devreye almış olacağız.

"Yasaklardan değil, özgürlükten yanayız"

Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarının artık Türkiye'de temsilcileri var. Zaman zaman bazı konularda uyarılarımız oluyor. Instagram ile ilgili bazı kategori suçlar tespit ettik. Ülkemizin kanun, kural ve hassasiyetlerini ortaya koyduk. Üç tane çok katılımlı toplantı düzenledik. Bu sürecin çok uzun olmaması konusunda gayret ediyoruz. Sürekli görüşme halindeyiz, belli bir noktaya ulaştık.

[Instagram ile görüşmeler ne aşamada?]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sürekli görüşme halindeyiz, belirli bir noktaya kadar geldi. Biz yasak uygulamalardan yana değiliz, özgürlükten yanayız. İnşallah kısa zamanda sonuçlanır.https://t.co/1eyQBNHg7H pic.twitter.com/j906lGMlmU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2024

Sosyal medya platformaları kendi yasaklarıyla sansür uyguluyor. Roblox hakkında mahkeme kararı var. Tüm hukuk süreçleri işleyerek bir sonuca varıldı. Adalet Bakanlığımızın Roblox konusunda güzel ve detaylı bir açıklaması oldu. Şu anda Tiktok'un kapatılmasıyla ilgili bir çalışmamız yok. Bazı gördüğümüz şeyleri kendilerine iletiyoruz.

Türkiye'nin 2053 hedefleri

29 bin kilometre demir yolu ve 61 havalimanına kavuşacağız.