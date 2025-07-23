MSB’nin vurucu gücü ilk kez vitrine çıktı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) Türk savunma sanayiinin geldiği noktanın görülmesi adına önemli örneklere ev sahipliği yapıyor.

Fuar alanında ürünlerini sergileyen kurumlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi. Kamuoyunda adını nadiren duyduğumuz bu merkez Türkiye için son derece stratejik bir yer.

MSB AR-GE Merkezi Amiri Nilüfer Kuzulu, 12 yıldır devam eden çalışmaların ardından ürünlerin tamamlanması, sertifiye edilmesi, kalifikasyonlarının bitmesi gibi bazı süreçler nedeniyle bugüne kadar pek görünür olmadıklarını belirtiyor.

Ülkemiz adına son derece önemli bir mühimmatın son kalifikasyon ve sertifikasyon süreçlerini de tamamladıklarını, bu yıl fuarda görünür olmalarının kısmen de bu projeyle ilgili olduğunu söylüyor Kuzulu.

MSB AR-GE imzalı Nüfuz Edici Bomba geliyor

Nilüfer Kuzulu’nun bahsettiği ürün MSB AR-GE imzalı nüfuz edici bomba. Kısa adıyla NEB olarak biliniyor. Aslında Türkiye’nin envanterinde farklı NEB’lerin olduğunu anımsatıyor Kuzulu ve “Bizim ürünümüzün diğerlerinden çok önemli farkları var. Hem içerisindeki patlayıcı hem de nüfuz ettiği alanın büyüklüğü son derece etkileyici.” diyor.

Projeye dair önemli detaylar da paylaşıyor Kuzulu. TSK’nın elindeki standart NEB’lerin yaklaşık 1,8 metre delme kapasitesine sahip olduğunun altını çiziyor. Ancak MSB AR-GE Merkezi, daha derine nüfuz edebilen ve çok farklı yerlere kullanılabilecek bir mühimmat geliştirmek üzere çalışmalarını sıklaştırmış.

Aralık 2024’te bu mühimmatın ilk testlerini gerçekleştirdikleri bilgisini veriyor Kuzulu ve devam ediyor:

“Bildiğiniz üzere, askeri ve sivil sistemlerin yüksek hızda kontrollü olarak test edilmesine olanak sağlayan HABRAS isimli bir merkezimiz var. Bizde testlerimizi önce burada gerçekleştirdik. C50 betonlarla 22 milimetre nervürlü çelikle örülmüş beton bloklara karşı atış yaptık. Ürettiğimiz NEB hedefi 7 metre deldi. Daha sonra da asıl çekirdek kısmı arka taraftaki 1,5 tonluk betonları da aştı ve ürün dışarı çıkıp kum havuzuna kadar ulaştı. Ki bu son derece zorlu bir iş.

Daha sonra ürünü uçakta denemeye karar verdik. Beklentimiz 80-90 metre aralığında bir kayalık alanı delip geçmesiydi. Uçuş testlerinin ardından atış testini de gerçekleştirdik. Bu testte de ürünümüz söz konusu kayalık alanda yaklaşık 90 metre kadar ilerledi. Ve kayalıkların arka tarafını dahi parçaladı.”

[MSB AR-GE Merkezi üst düzey isimlerin de en uğrak noktalarından biri.]

Muadillerinden çok daha önde

Nilüfer Kuzulu, MSB AR-GE tarafından üretilen NEB’i muadilleriyle kıyaslarken somut veriler üzerinden ilerliyor. Uluslararası sistemde ABD standartlarında 2 bin librelik bir NEB mühimmatının 1,8 ila 2,4 metre kalınlığındaki betonu delebildiğini ifade ediyor. Ancak Türkiye’nin geliştirdiği bu son mühimmat 7 metrelik betonu deliyor.

Bu noktada ilginç bir parantez daha açıyor Kuzulu… Normalde testlerin C35 betonlar üzerinde yapıldığını ancak kendileri C50 beton bloklar kullandığından bahsediyor. C50 tipi betonun viyadük, köprü, stratejik noktalar ve nükleer tesisler gibi son derece hassas alanlarda kullanıldığını da sözlerine ekliyor.

[MSB AR-GE imzalı NEB, dünyadaki muadillerinden bir hayli önde özelliklere sahip.]

MSB AR-GE ismini daha çok duyacağız

Elbette bu noktada en çok merak edilen hususlardan biri de söz konusu NEB’in envantere ne zaman girebileceği... “Kalifikasyonu tamamlanmış, sertifiye edilmiş, NATO standartlarında tüm testleri başarıyla tamamlamış bir üründen bahsediyoruz.” diyor Kuzulu. Dolayısıyla Türkiye’nin bu ürünü envanterinde rahatlıkla kullanabileceğine dikkat çekiyor.

MSB AR-GE’nin geride kalan 12 yıllık süreçte çok ciddi ürünler yaptığını anlatıyor Kuzulu. Daha önce ürünler tamamlanmadığı için kamuoyuyla bilgi paylaşmadıkları ifade ettikten sonra da gelecek dönemde MSB AR-GE isminin daha sık duyulacağına işaret ediyor.