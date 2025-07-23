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Gündem
TRT Haber 23.07.2025 09:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü için paylaştığı mesajında, "Kongre’de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı mesajda Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet’e uzanan yolun temel taşlarından biridir.

Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, millî iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Kongre’de “Manda ve himaye kabul olunamaz” ilkesiyle millî sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

Kongre’de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan Erzurum İletişim Başkanlığı
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