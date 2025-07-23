Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.07.2025 07:50

Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin adresi yine İstanbul

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü turu bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin adresi yine İstanbul

Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinski Rus heyetin başkanlığını yapacak. Ukrayna heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olacak.

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

Ukrayna ve Rusya son 5 ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.
 

ETİKETLER
Ukrayna Rusya İstanbul
Sıradaki Haber
Yerli ağır makineli tüfek, IDEF 2025'te görücüye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
06:54
ABD Başkanı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını açıkladı
06:41
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
06:42
Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi talebiyle Guterres’in konutu önünde protesto düzenlendi
06:34
"James Bond" gibi olma hayali kuran İngiliz vatandaşı, Rusya adına casusluk girişiminden tutuklandı
06:21
İstanbul açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Katil İsrail, yardım almak için toplanan Filistinlilere saldırdı
Katil İsrail, yardım almak için toplanan Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Urla'da yanan alanlar dronla görüntülendi
Urla'da yanan alanlar dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ