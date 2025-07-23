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Gündem
TRT Haber 23.07.2025 09:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ın ana vatana katılması millet iradesinin zaferidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümüyle ilgili, "Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ın ana vatana katılması millet iradesinin zaferidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay’ın ana vatana katılmasının 86. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hatay, sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmuş, millî ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleşmiştir.

Gazi Mustafa Kemal, Hatay’ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür.

Hatay halkı kendi iradesiyle verdiği karar neticesinde 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma yönünde oy kullanılmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen ana vatana kavuşmuştur. Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir.

Bugün, milletimizin tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olan Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve bu uğurda mücadele eden herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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