MSB'den duygulandıran paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir
Milli Savunma Bakanlığı, şehitler için özel klip bir paylaşarak “Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.” ifadelerini kullandı.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. Şehitlerin görüntülerin yer aldığı videoda, "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" başlığıyla şu ifadeler kullanıldı:
"Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.
Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür!
Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!
Şehitlerimize rahmetle… "
İşte Türk askeri budur!#Mehmetçik budur!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2022
Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.
Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür!
Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!
Şehitlerimize rahmetle…???????? pic.twitter.com/17zKUtBRyU
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