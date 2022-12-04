Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. Şehitlerin görüntülerin yer aldığı videoda, "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" başlığıyla şu ifadeler kullanıldı:

"Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.

Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür!

Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!

Şehitlerimize rahmetle… "