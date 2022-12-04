Gülcan Öztürkmen... Vatanı savunurken şehit olan kahramanların annelerinden sadece biri. Binbir emekle yetiştirdiği evladını Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit verdi.

Oğlunun şehadet haberini aldığında yüreğine düşen ateşe rağmen vakur duruşunu bozmadı.

"Ben şehit anneleri ile gurur duyan bir insanım. Eşim asker, oğlum asker ama ben ondan önce de çok gurur duyardım. Ve ne mutlu bana ki bir şehit annesi oldum."

Şehit annesinden terörle mücadeleye destek

Acılı anne Gülcan Öztürkmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman devletimizin, bayrağımızın, ezanımızın yanındayız. Tabii ki biz ne PKK için ne de FETÖ için bu vatandan geçecek değiliz. Askerimize, polisimize selam göndermek istiyorum. Çünkü ben onları çok seviyorum. Onlar benim evlatlarım. Onlarla gurur duyuyorum. Allah hepsini muvaffak eylesin. Ayaklarına taş değmesin."

Gaziantep'in Nizip İlçesinde taziye evi olarak kullanılan sosyal tesise de şehidin adı verildi.

"Her zaman dimdik dursunlar"

Şehit annelerine seslenen Öztürkmen, "Her zaman dimdik dursunlar. Onur bizim bir dönüm noktamız oldu. O benim Duabey'imdi. Ben onun adını özel vermiştim gerçekten. Ama şimdi bütün Türkiye'nin hatta bütün Müslüman aleminin Onur'u, Dua'sı oldu" dedi.

24 yaşındaki şehit, operasyona giderken çok sevdiği yüzüğünü kardeşine emanet etmişti. Ancak o yüzüğü bir daha takmak kahraman askere nasip olmadı.