Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 21:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye, Batı Şeria'da artan sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu bildirdi. Açıklamada "Yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" sözleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.
"Yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" sözlerine yer verilen açıklamada, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada "Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Batı Şeria Dışişleri Bakanlığı Kudüs
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