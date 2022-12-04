Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının Yunanistan ve Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladığı kaydedildi.

Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.