Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişiyi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının Yunanistan ve Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı FETÖ PKK/YPG Terörle Mücadele
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