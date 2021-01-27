Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan icra edilen eğitimi duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında, "İspanyol ESPS CRİSTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile TCG GEDİZ firkateynimiz 26 Ocak'ta geçiş eğitimi (PASSEX) icra etti" denildi.

Paylaşımda geçiş eğitimine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.