Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB ve NATO'dan ortak eğitim
[Fotoğraf: MSB]
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GEDİZ firkateyni dün geçiş eğitimi icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan icra edilen eğitimi duyurdu.
Bakanlığın paylaşımında, "İspanyol ESPS CRİSTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile TCG GEDİZ firkateynimiz 26 Ocak'ta geçiş eğitimi (PASSEX) icra etti" denildi.
Paylaşımda geçiş eğitimine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
İspanyol ESPS CRİSTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP firkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile TCG GEDİZ firkateynimiz 26 Ocak 2021'de Geçiş Eğitimi (PASSEX) icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/MBAfM2IqgJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
Son Haberler
- 18:30
- 18:30
- 18:05
- 18:11
- 18:13
Sıradaki Haber
Bakan Dönmez: Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz