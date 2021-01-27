Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta Ankara’daki evinin önünde aracına bineceği sırada bir grubun saldırısına uğramıştı.

Başından ve yüzünden aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15.01.2021 günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 27.01.2021 günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir" denildi.