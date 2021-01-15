Eski Milletvekili Selçuk Özdağ, evinin önünde aracına bineceği sırada bir grubun saldırısına uğradı.

Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, özel bir hastanede tedavi edildi.

Ankara Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Saldırının ikametgahı önünde gerçekleştiği belirtildi. "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." denildi.