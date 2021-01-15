Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Hatay'da Kırıkhan-Hassa-İslahiye kara yolunda süren iyileştirme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, daha sonra, vefat eden eski MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı diledi.

[Fotoğraf: AA]

Reyhanlı-Cilvegözü ayrımı ve Reyhanlı-Cilvegözü Sınır Kapısı yolunun Kırıkhan ilçesindeki Kızılkaya şantiyesinde inceleme yapan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Haziran gibi 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız"

Türksat 5A uydusunu uzaya fırlattıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "Yıllardır beklenen bir özlemdi, takiplerini yaptık, üretimlerini tamamladık, yine bunu da yeni yılın ilk günlerinde uzaya fırlattık. İnşallah haziran gibi 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2022 yılının başlarında yine yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı da uzaya göndereceğiz. Uzayda da varlığımızı, gücümüzü bütün dünyaya iletmiş olduk. Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda da Türkiye, bütün dünyaya gücünü gösteriyor" dedi.