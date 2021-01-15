Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
359 bini aşkın öğrenci tabletlerine kavuştu
[Fotoğraf: MEB]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 359 bin 120 öğrencinin tabletlerine kavuştuğunu duyurdu. Tabletlerin aylık 25 GB internet paketi bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
"Uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olan EBA TV kanallarımız, portalımız ve destek noktalarımızla 'fırsat adaleti' parolasıyla yola çıktık" sözlerine yer veren Bakan Selçuk, 5. faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencinin, aylık 25 GB internet paketi olan tabletlerine kavuştuğunu duyurdu.
Uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olan EBA TV kanallarımız, portalımız ve destek noktalarımızla "fırsat adaleti" parolasıyla yola çıktık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 15, 2021
Bugün, 5. faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencimiz, aylık 25 GB internet paketi olan tabletlerine kavuştu.
İyi dersler çocuklarım... pic.twitter.com/b83IHXHrDb
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Ziya Selçuk
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