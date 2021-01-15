Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olan EBA TV kanallarımız, portalımız ve destek noktalarımızla 'fırsat adaleti' parolasıyla yola çıktık" sözlerine yer veren Bakan Selçuk, 5. faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencinin, aylık 25 GB internet paketi olan tabletlerine kavuştuğunu duyurdu.