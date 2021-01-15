FETÖ'cü komutanların kendilerinden olmayan öğrencilere yönelik işkenceleri Van'da görülen davada tanık ifadelerine yansıdı. Van Tuşba eski İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Naki Sarıkavak, FETÖ soruşturması kapsamında Haziran 2020’de tutuklandı.

Sarıkavak'ın, Kara Harp Okulu'nda takım komutanı olduğu 2009'da FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Baskılar nedeniyle okulu bırakan öğrenciler duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanıklardan birinin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Bölüklere yemek istirahati verildiğinde '6 metrelik parkuru 6 saniyede sürünürseniz yemeğe gidebilirsiniz, yoksa yemeğe gidemezsiniz’ diyerek bizi defalarca süründürüyorlardı. Bana zorla ayrılmam için yazı yazdırdılar. Sınavlarda kopya çektiğimi söylediler, 5 yıllık eğitimimi heba ettiler."

Tanık: İşkence eğitimlerine maruz bıraktılar

Okullarda sınıflandırma yapıldığını söyleyen tanık ise, "Okulda bazı harbiyeliler için farklı gruplar oluşturularak sınıflandırılıp diğer harbiyelilerden ayrı olmak üzere işkence eğitimlerine maruz bıraktılar. Mesela sanık Naki Sarıkavak, arkadaşımın topuklarına basmak suretiyle topuklarını eğitim esnasında yat komutu verildiği esnada kırdı. 45 gün boyunca arkadaşım rapor almak zorunda kaldı" dedi.

Hakaret ettiler, susuz bıraktılar

Tanık ifadelerinde FETÖ'cü komutanların baskı ve şiddeti nasıl uyguladıkları detaylı şekilde yer aldı.

"Kaç defa bölüğün önünde seni annene ve babana rezil edeceğiz, seni mezun etmeyeceğiz, bırak git şeklinde hakaretler ettiler. Şok mangası içine alınan harbiye adaylarını sürekli farklı yerlere götürüp, yat kalk eğitimi veriliyordu. Mataralarımızdaki suyu gözümüzün önünde yere döküyorlardı. Kafamıza taktığımız kompozit başlığına ellerindeki çubuk ile vurup eziyet ediyorlardı."

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Sarıkavak suçlamaları kabul etmedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istemeyen sanık için 33 yıla kadar hapis isteniyor. Mahkeme duruşmayı şubat ayına erteledi.

Haber: Hümeyra Pardeli

Kamera: Zafer Kumru