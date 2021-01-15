Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yaklaşık 3 bin tablo arasından seçilen 533 eserin yer aldığı sergiyi önemli görüyorum. Serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Uzun dönem ülkemizde minyatür sanatı ön planda olmuştur. Resim sanatı bir süre sonra Osmanlı sarayı ve çevresinde de popülerlik kazanmıştır.

Şu anda içinde bulunduğumuz Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi bu güzel mimari örneklerden biridir. Sanat eserleri bir medeniyetin asırlar boyunca ayakta kalan en önemli sembolleridir. Tüm medeniyetlerin geride bıraktığı eserler bizim zenginliğimizdir. Göbeklitepe de bizimdir, Efes de bizimdir, Ahlat da bizimdir, İstanbul da bizimdir, Ankara da bizimdir. Hepsini de koruyup gelecek nesillere bırakacağız.

Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür. Mimarımızın, yazarımızın, ressamımızın başarısına göre dünyada yer edinebilir, ses getirebiliriz. Başımızı dik, yüzümüzü ak edecek bir birikime sahibiz.

[Fotoğraf: AA]

"Siber vatana teknik altyapımızı göstererek sahip çıkmakta kararlıyız"

Dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden biçimlendiği bir döneme girerken üzerinde en çok durmamız gereken hususların kültür, eğitim ve aile olduğuna inanıyorum. Kültür ve sanat ülkelerin ele geçirilmesinde görülmeyen ordular olarak kullanılmıştır. Tarihi ve kültürüyle bağı koparılmak için içeriden ve dışarıdan bu denli uğraşılmış başka bir devlet var mıdır bilmiyorum.

Dijital çağın ham maddesi ise veridir. Veriyi elinde tutanlar demokrasiyi de hukuku da hiçe sayarak kendi diktatörlüğünü kurabiliyor. Artık ülkelerin egemenlik hakları fiziki sınırlarından ziyade dijital dünyada saldırı altında bulunuyor. Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz.

Siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa diğer tarafında da içerik üretimi yer alıyor. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkarlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir. Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi artırarak sahip çıkmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa diğer tarafında da içerik üretimi yer alıyor. pic.twitter.com/kaVM8dPAu8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2021

Kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir.

Bugün göreceğiniz eserler Topkapı Sarayı'nın depolarından çıkan eserlerdir. Açılışını yaptığımız Resim Sergisi'nin bu bakımdan hepimize ilham vereceğine inanıyorum.