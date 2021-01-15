Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dün aşı oldunuz. Bir yan etkisi oldu mu?

Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız. pic.twitter.com/10MIqgFl4s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2021

"AB bize şimdiye kadar verdiği sözleri tutmadı, şimdi ise yeni bir süreç içindeyiz"

1963'ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içerisindeyiz. Ne yazıkki AB bize şimdiye kadar verdiği sözleri tutmadı. Şimdi ise yeni bir süreç içindeyiz. İkili görüşmerlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz. pic.twitter.com/uGhSLroBtS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2021

"Savunma sanayiine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez"

Bizim savunma sanayiine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Biz Rusya ile S400'lerle birinci paketi halletmiştik. İkinci paket devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Bir çok konuyu burada görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim savunma sanayiine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. pic.twitter.com/k6lSmqgxUe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2021

"NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz"

Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği biz bunları bilmeyiz. Bizim diyeceğimiz bir şey var. Kendi savunma noktasındaki adımlarımızı biryerlerden izin alarak yapmayız. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. https://t.co/P5zXsgg2uY pic.twitter.com/tXQ1chMaBg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2021

"ABD'nin müttefik bir ülke olarak bize yaptığı büyük bir yanlıştır"

F35 konusunda biz ciddi bir parayı ödediğimiz halde F35'ler hala verilmedi. ABD'nin müttefik bir ülke olarak bize yaptığı büyük bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra, çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız.