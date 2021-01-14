Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası Ankara Şehir Hastanesine geçen Erdoğan, koronavirüs aşısı yaptırdı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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